Готовится к Паралимпиаде между боями на фронте: украинский спортсмен поразил своей историей (фото)

Спортсмен использует кирпичную стену старого фермерского дома для тренировок

Украинский волейболист-паралимпиец Дмитрий Мельник готовится к Паралимпиаде Париж-2024 в перерыве между боями. Он находится на линии фронта вблизи Волчанска.

Также спортсмен тренируется в родном Днепре. О своих тренировках волейболист рассказал NBC News.

По словам Мельника, он использует кирпичную стену старого фермерского дома, чтобы практиковаться в разных волейбольных элементах игры. "До войны Паралимпийские игры были моей мечтой номер один", — говорит он в аудиосообщении с линии фронта. Но после российского вторжения в феврале 2022 года его приоритеты изменились и волейбол отошел на второй план, поскольку он решил пойти в армию.

Мельник работает оператором дрона, сбрасывающим бомбы на позиции противника или наблюдающим за передвижением войск с воздуха со своей базы недалеко от Волчанска. Сегодня его смена полетов на дронах может длиться до 18 часов, и только после работы и небольшого отдыха он может пойти тренироваться.

Мельник — один из примерно 3000 спортсменов, которые сейчас служат в украинской армии. По данным Министерства спорта Украины, в боях погибло более 470 человек. Спортсмен отмечает, что только в начале августа узнает, разрешат ли ему получить отпуск в армии для участия в Паралимпийских играх.

"Если я поеду в Париж, я не смогу подвести свою команду, — говорит он. — Поэтому мне приходится тренироваться и здесь". Разрешение на его отъезд будет "зависеть от того, на каком этапе боевых действий мы находимся", добавляет Дмитрий. И грустно резюмирует: "Есть еще один фактор. Мне нужно дожить до этого момента".

С 27 марта по 10 апреля в Дали (Китай) проходил международный квалификационный турнир по волейболу сидя. За путевку в Париж соревновались национальные сборные 7 стран, победителем стала сборная Украины. В матче за "золото" украинцы победили команду США – 3:0 (25-17, 32-30, 25-18) и получили пропуск на Паралимпиаду-2024. Чемпионами стали 12 игроков, среди которых был Дмитрий Мельник.

Дмитрий Мельник (№13) в центре в нижнем ряду

Также спортсмен в составе сборной Украины участвовал в Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Также сборная Украины с Мельником в составе заняла 4-е место на чемпионате Европы-2015.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на фронте погиб бывший игрок футбольного клуба "Кривбасс" Владислав Хаткевич.