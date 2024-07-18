Мудрик "порвав" із російською моделлю (фото)

Український футболіст та росіянка відписалися один від одного в соцмережах

Футболіст збірної України Михайло Мудрик відписався від сторінки російської моделі Віолетти Грачової. Росіянка, своєю чергою, відписалася від сторінки Мудрика.

Спортсмен та модель, мабуть, відписалися один від одного зовсім недавно, повідомляє "Телеграф". Ще під час Євро-2024 Грачова публікувала букет, який їй на день народження, скоріш все, подарував український футболіст.

Цікаво, що Мудрик і Грачова ніколи не говорили про те, що мають відносини. Разом з тим вони постійно лайкали фото один одного в соцмережах. А Грачова, яку українські футбольні фанати хейтіли за громадянство РФ, навіть публікувала пост: "Українці, я вас люблю". Можливо, зараз вони просто вирішили приховати свої стосунки. А можливо, вони справді вирішили припинити спілкування.

Грачова веде в Instagram блог під псевдонімом Віолетта Берт, публікуючи там відверті фото, які періодично лайкав Мудрик. Також вона відома своїм спілкуванням із футболістами.

Раніше Грачова зустрічалася з норвезьким футболістом Матіасом Норманном, який втік із РФ через війну. Крім того, у грудні 2023 року дівчина провела вечір у компанії російського футболіста "Зеніту" Андрія Мостового.