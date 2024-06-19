Пишногруда росіянка внесла розкол у збірній України на Євро-2024 (фото)

Скандал дістався збірної України

Вінгер лондонського "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик опинився в епіцентрі скандалу на Євро-2024. Річ у тому, що молодий футболіст, можливо, замовив величезний букет троянд росіянці Віолетті Грачової, яка зараз перебуває у РФ. Зірці національної команди та російській моделі приписують роман.

Грачова у сторіс на своїй сторінці в Instagram опублікувала фото з привітанням з днем народження від "ММ". MM – фірмовий підпис Мудрика.

"З днем народження, моє кохання. MM", — написано на листівці. "Люблю вас усіх", — відповіла Грачова на привітання.

Скандал дістався збірної України. На пресконференції один із журналістів запитав Руслана Маліновського, як може поєднуватися те, що частина родичів гравців воює проти РФ, а Мудрик, ймовірно, у цей час купує товари у РФ (букет квітів, — Ред.). Руслан відповів, що нічого про це не знає, а прессекретар збірної Олександр Гливинський наголосив, що це було "провокаційне питання". Чи вплине скандал на місце Мудрика в основі команди, дізнаємося вже в п’ятницю, 21 червня, коли Синьо-жовті зіграють зі Словаччиною.

Грачова веде в Instagram блог під псевдонімом Віолетта Берт, публікуючи там відверті фото, які періодично лайкав Мудрик.

Віолетта Берт

Зазначимо, раніше Грачова зустрічалася з норвезьким футболістом Матіасом Норманном, який втік із РФ через війну. Крім того, у грудні 2023 року дівчина провела вечір у компанії російського футболіста "Зеніту" Андрія Мостового.