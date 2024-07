"Гірше не буває": Мудрик набив тату з помилкою (фото)

Спортсмен опинився в безглуздій ситуації

Лівий вінгер "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик "відзначився" в Англії завдяки дивному татуюванню. Примітно, що перед Євро-2024 знаменитий футболіст Синіх порадив Михайлу позбутися тату.

Про це повідомляє The Sun. Уболівальники "Челсі" помітили прикру помилку в одному з татуювань Михайла Мудрика.

Днями "Челсі" опублікував фотографію Мудрика із тренування. На знімку можна побачити напис на лікті футболіста.

Михайло Мудрик на тренуванні

"Not always does lighting strike when there are sparks", що дослівно перекладатися як "не завжди освітлення б’є, коли є іскри". Англійські фанати відразу почали жартувати з Мудрика, який, мабуть, переплутав слова lighting (освітлення) і lightning (блискавка). З цим словом з’являється хоч якийсь сенс у татуюванні вінгера.

"У Мудрика в татуюванні орфографічна помилка", "Чи є татуювання гірше, ніж у Мудрика?", "Це таке татуювання Мудрика", — коментують користувачі тату футболіста.

Нагадаємо, збірна України провально виступила на Євро-2024, не зумівши вийти з групи. Мудрик опинився в епіцентрі скандалу.