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Чекає на Мудрика? Російське "кохання" зіркового футболіста засвітила пишні форми на курорті (фото)

Автор
Кирило Стадниченко Кирило Стадниченко
Дата публікації
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Автор
Михайло Мудрік Новина оновлена 28 червня 2024, 13:14
Михайло Мудрік. Фото УАФ

Росіянка, можливо, чекає на форварда збірної України після вильоту з Євро

Російська модель Віолетта Грачова опублікувала фото з італійського курорту, де насолоджується сонцем та морем. Її фоловери відразу припустили, що росіянка чекає на форварда збірної України Михайла Мудрика, який може провести відпустку з моделлю після вильоту команди з Євро-2024.

Михайлу вже давно приписують роман із моделлю, яка має паспорт РФ. Дівчина прибрала прапор Росії зі сторінки в Instagram і заявляла, що любить український народ. Сам Михайло ніяк не оприлюднював своє особисте життя і не афішував можливі відносини з Віолеттою, повідомляє "Телеграф".

З іншого боку, футболіст ні з ким не пов’язаний стосунками, і вони можуть "випадково" побачитися у відпустці. Раніше Мудрик ставив "лайки" публікаціям моделі, але останнім часом перестав відзначати пости дівчини.

Також футболіст, можливо, замовив величезний букет троянд росіянці, чим вніс розкол у команду. У моделі під час Євро був день народження.

Раніше "Телеграф" повідомляв про можливий роман Мудрика та Грачової. Віолетта також відреагувала на хейт із боку українців на своїй сторінці.

Теги:
#Футбол #Збірна України #Михайло Мудрик