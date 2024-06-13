На Мудрика влаштували "полювання" перед стартом Євро-2024 (відео)

Збірна України в Німеччині зіткнулася з небувалою підтримкою вболівальників

У четвер, 13 червня, Синьо-жовті провели відкрите тренування перед стартом чемпіонату Європи-2024. Неймовірно, але це заняття національної команди відвідали тисячі вболівальників.

Особливою популярністю серед фанатів користується вінгер "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик. Про це повідомляє "Телеграф".

На тренування збірної України у Вісбадені (Німеччина) прийшли тисячі вболівальників, серед яких багато дітей, жінок та військових, які проходять реабілітацію в Німеччині. Неймовірно, але черга до стадіону розтягнулася на сотні метрів.

Українська асоціація футболу (УАФ) опублікувала відео відкритого заняття підопічних Сергія Реброва у Вісбадені.

Юні фанати прийшли не лише підтримати збірників, а й отримати автографи у зірок вітчизняного футболу. Найпопулярнішим українським футболістом у Вісбадені був Мудрик. Молоді люди часто вибігали на поле, щоб зробити фото з кумиром. Про це повідомляє "Бомбардир". Фани настільки захопилися, що розлютили тренерський штаб. "Полювання" за Михайлом просто зривало тренувальний процес.

Після тренування українські футболісти влаштували автограф-сесію уболівальникам.

Нагадаємо, збірна України на Євро-2024 базується у Таунусштайні (передмістя Вісбадена). А їздити на ігри наша команда буде на яскравому автобусі марки Mercedes-Benz. З розкладом ігор Синьо-жовтих на ЧЄ-2024 можна ознайомитись на сайті "Телеграф".