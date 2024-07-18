Мудрик "порвал" с российской моделью (фото)

Украинский футболист и россиянка отписались друг от друга в соцсетях

Футболист сборной Украины Михаил Мудрик отписался от странички российской модели Виолетты Грачевой. Россиянка, в свою очередь, отписалась от странички Мудрика.

Спортсмен и модель, видимо, отписались друг от друга совсем недавно, сообщает "Телеграф". Еще во время Евро-2024 Грачева публиковала букет, который ей на день рождения, судя по всему, подарил украинский футболист.

Любопытно, что Мудрик и Грачева никогда не говорили о том, что у них есть отношения. Вместе с тем, они постоянно лайкали фото друг друга в соцсетях. А Грачева, которую украинские футбольные фанаты хейтили за гражданство РФ, даже публиковала пост: "Украинцы, я вас люблю". Возможно, сейчас они просто решили скрыть свои отношения. А возможно, они действительно решили прекратить общение.

Грачева ведет в Instagram блог под псевдонимом Виолетта Берт, публикуя там откровенные фото, которые периодически лайкал Мудрик. Также она известна своим общением с футболистами.

Ранее Грачева встречалась с норвежским футболистом Матиасом Норманном, который сбежал из РФ из-за войны. Кроме того, в декабре 2023 года девушка провела вечер в компании российского футболиста "Зенита" Андрея Мостового.