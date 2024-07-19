Без Мудрика та інших лідерів: що чекає на збірну України на Олімпіаді

У української команди не найкращі перспективи на дебютних в історії Іграх

24 липня олімпійська збірна України з футболу проведе перший матч футбольного турніру Ігор Париж-2024. Суперником українців стане команда Іраку.

"Телеграф" вивчив склад збірної України, де відсутня велика кількість зірок та визначив перспективи вітчизняної команди. "Жовто-сині" можуть пройти груповий етап, але виборювати медалі з таким складом їм буде вкрай складно.

Українці дебютують на Олімпіаді і, начебто, це має мотивувати як самих гравців, так і наставників команд, де вони виступають. Але, що українські, що зарубіжні клуби, в яких виступають наші легіонери, дуже "прохолодно" ставляться до Ігор. Що говорити, якщо навіть найвідоміший французький футболіст Кілліан Мбаппе не зможе приєднатися до своєї збірної на домашній Олімпіаді Париж-2024 через те, що мадридський "Реал" не дає своєму новачкові дозволу на участь у турнірі.

Приклад подав Забарний

Не стала винятком і олімпійська збірна України, яка не дорахувалась гравців і з команд-лідерів вітчизняного футболу — "Динамо", "Шахтаря" та ін., а також легіонерів. Першим заявив, що віддасть перевагу над футбольним турніром Парижа-2024 підготовці зі своїм клубом до нового сезону англійської Прем’єр-ліги Ілля Забарний. Цікаво, що легіонер "Борнмута" це зробив сам. І в цьому випадку незрозуміло, як би вчинив клуб. Можливо, гравець і міг би посилити склад команди. Вже після цього пішла низка відмов від інших клубів. Так, лондонський "Челсі" не відпустив на Ігри до Парижа Михайла Мудрика. Не поспішали віддавати гравців в олімпійську команду і донецький "Шахтар", київське "Динамо", львівський "Рух".

Навіть новачок польської Екстракласи "Лехія" не стала відпускати до збірної Богдана В’юнника та Івана Желізка, погодившись віддати до команди лише Максима Хланя. Що вже говорити про більш статусні клуби.

При цьому умовним "Реалу" та "Шахтарю" не потрібно брати участь у кваліфікації Ліги чемпіонів, але національні чемпіонати якраз стартують наприкінці липня-початку серпня. І командам потрібно награвати склад напередодні перших офіційних ігор сезону.

У підсумку, у складі команди в Парижі так і не знайшлося місця жодному гравцю "Шахтаря", а "Динамо" представили чотири футболісти — Руслан Нещерет, Костянтин Вівчаренко, Тарас Міхавко та Назар Волошин. З легіонерів також є Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія) і Максим Кучерявий ("Сент-Джонстон", Шотландія). Але, за великим рахунком, порівняно з тим самим чемпіонатом Європи серед молодіжних команд, за рік команда суттєво послаблена.

Потрапити у двійку найкращих у групі

За регламентом у футбольному турнірі Олімпіади грають 16 команд, розподілені на 4 групи. По дві найкращі команди з кожної групи виходять до чвертьфіналу і далі грають за системою з вибуттям. Таким чином, ні в кого не буде шансу "зачепитися" за 3 місце і, таким чином, потрапити до плей-офф, як це було на тому ж Євро-2024. Разом з тим, нашій команді точно не потрібен ніякий додатковий шанс.

Згідно з жеребкуванням олімпійського турніру суперниками збірної України по групі будуть команди Іраку, Марокко та Аргентини. І якщо у матчі з останніми підопічні Руслана Ротаня точно не будуть фаворитами, то в іграх із іракцями та марокканцями зобов’язані грати лише на перемогу. І займати "залізне" друге місце у групі.

А далі вже буде плей-офф, де окрім тих самих аргентинців, напевно, зіграють команди Франції, Іспанії, Парагваю… Повторимося, вихід української збірної у лей-офф більш ніж ймовірний, але надалі все залежатиме від жереба та волі нашої команди до успіху. Рік тому українці обіграли тих самих французів у чвертьфіналі молодіжного Євро. Якось буде цього разу.

Фаворити господарі та аргентинці

Аналітики букмекерських контор записують у фаворити олімпійського футбольного турніру команди Франції, Аргентини та Іспанії. Саме вони мають розділити перші три місця та медалі Ігор.

Коефіцієнт на перемогу команди Франції складає Франція – 3.30, на перемогу Аргентини – 3.75, а на тріумф Іспанії відповідно 4.30.

У свою чергу шанси на перемогу підопічних Руслана Ротаня оцінюються коефіцієнтом 18.00. Наша команда серед претендентів посідає лише 14-е місце з 16 збірних, випереджаючи лише команди Іраку та Домініканської Республіки. Серед інших, на думку букмекерів, українці поступаються і збірній Марокко (13 місце) — 10,5 до 1.

Де дивитись?

Офіційним транслятором Ігор в Україні буде "Суспільне". Безкоштовну трансляцію змагань можна буде переглянути на каналі "Суспільне Спорт" та на місцевих телеканалах "Суспільне" ("Суспільне Київ", "Суспільне Одеса", "Суспільне Львів" тощо). Також трансляції будуть доступні на "Радіо Промінь".

Кількість ефірних годин становитиме не менше 200 годин. На сайті "Суспільне" будуть також доступні чотири додаткові потоки трансляції змагань.

Переможні традиції

Тим часом українські футболісти ставали чемпіонами Олімпійських ігор ще у Сеулі-1988, у складі збірної СРСР. Тоді команда у фіналі обіграла збірну Бразилії з Ромаріо у складі – з рахунком 2:1 (додатковий час). Олімпійськими чемпіонами стали українці Олексій Чередник, Вадим Тищенко, Володимир Лютий, Євген Яровенко та Олексій Михайличенко.

Перед матчем з бразильцями команда з українцями у складі також обіграла команди Аргентини (2:1) і США (4:2) у групі (зіграла внічию з командою Південної Кореї, 0:0), у чвертьфіналі була сильнішою за збірну Австралії (3:0), а у півфіналі здолала команду Італії (3:2, додатковий час).

Що примітно, з того часу минуло 36 років, а українські футболісти не те, що не вигравали, а просто не брали участь у футбольному олімпійському турнірі. На Ігри Барселона-1992 тоді збірна СНД не кваліфікувалася, а починаючи з Ігор-1996 збірна вже незалежної України не потрапила на жодну Олімпіаду.