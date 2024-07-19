Без Мудрика и других лидеров: что ждет сборную Украины на Олимпиаде

У украинской команды не самые радужные перспективы на дебютных в истории Играх

24 июля олимпийская сборная Украины по футболу проведет первый матч футбольного турнира Игр Париж-2024. Соперником украинцев станет команда Ирака.

"Телеграф" изучил состав сборной Украины, где отсутствует большое количество звезд и перспективы отечественной команды. "Желто-синие" могут пройти групповой этап, но бороться за медали с таким составом им будет крайне сложно.

Украинцы дебютируют на Олимпиаде и, казалось бы, это должно мотивировать как самих игроков, так и наставников команд, где они выступают. Но, что украинские, что зарубежные клубы, в которых выступают наши легионеры, с "прохладцей" относятся к Играм. Что говорить, если даже самый известный французский футболист Киллиан Мбаппе не сможет присоединиться к своей сборной на домашней Олимпиаде Париж-2024, из-за того, что мадридский "Реал" не дает своему новичку разрешения на участие в турнире.

Пример подал Забарный

Не стала исключением и олимпийская сборная Украины, которая не досчиталась игроков и из команд-лидеров отечественного футбола — "Динамо", "Шахтера" и пр., а также легионеров. Первым заявил, что предпочтет футбольному турниру Парижа-2024 подготовку со своим клубом к новому сезону английской Премьер-лиги Илья Забарный. Примечательно, что легионер "Борнмута" это сделал сам. И в этом случае непонятно, как бы поступил клуб, возможно игрок и мог бы усилить состав команды. Уже после этого пошла череда отказов от клубов. Так, лондонский "Челси" не отпустил на Игры в Париж Михаила Мудрика. Не торопились отдавать игроков в олимпийскую команду и донецкий "Шахтер", киевское "Динамо", львовский "Рух"….

Даже новичок польской Экстраклассы "Лехия" не стала отпускать в сборную Богдана Вьюнника и Ивана Желизко, согласившись отдать в олимпийскую сборную только Максима Хланя. Что уж говорить о более статусных клубах.

При этом, условным "Реалу" и "Шахтеру" не нужно участвовать в квалификации Лиги чемпионов, но национальные чемпионаты, как раз, стартуют в конце июля-начале августа. И командам нужно наигрывать состав накануне первых официальных игр сезона.

В итоге, в составе команды в Париже так и не нашлось место ни одному игроку "Шахтера", а "Динамо" представили четыре футболиста — Руслану Нещерету, Константину Вивчаренко, Тарасу Михавко и Назару Волошину. Из легионеров также присутствуют Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия) и Максим Кучерявый ("Сент-Джонстон", Шотландия). Но, по большому счету, по сравнению с тем же чемпионатом Европы среди молодежных команд, годичной давности, команда существенно ослаблена.

Попасть в двойку лучших в группе

По регламенту в футбольном турнире Олимпиады играют 16 команд разделенные на 4 группы. По две лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал и далее играют по системе с выбыванием. Таким, образом, ни у кого не будет шанса "зацепиться" за 3-е место и, таким образом, попасть в плей-офф. Вместе с тем, нашей команде уж точно не нужен никакой дополнительный шанс.

Согласно жеребьевке олимпийского турнира соперниками сборной Украины по группе будут команды Ирака, Марокко и Аргентины. И если в матче с последними подопечные Руслана Ротаня точно не будут фаворитами, то в играх с иракцами и марокканцами обязаны играть только на победу. И занимать "железное" второе место в группе.

А дальше уже будет плей-офф, где кроме тех же аргентинцев, наверняка, сыграют команды Франции, Испании, Парагвая… Повторимся, выход украинской сборной в лей-офф более чем вероятен, но вот в дальнейшем все будет зависеть от жребия и воли нашей команды к успеху. Год назад украинцы обыграли тех же французов в четвертьфинале молодежного Евро. Как-то будет в этот раз.

Фавориты хозяева и аргентинцы

Аналитики букмекерских контор записывают в фавориты олимпийского футбольного турнира команды Франции, Аргентины и Испании. Именно они должна разделить первые три места и медали Игр.

Коэффициент на победу команды Франции составляет Франция – 3.30, на победу Аргентины – 3.75, а на триумф Испании, соответственно, 4.30.

В свою очередь, шансы на победу подопечных Руслана Ротаня оцениваются коэффициентом 18.00. Наша команда в числе претендентов занимает лишь 14-е место из 16 сборных, опережая только команды Ирака и Доминиканской Республики. Среди прочих, по мнению букмекеров, украинцы уступают и сборной Марокко (13-е место) — 10,5 к 1.

Где смотреть?

Официальным транслятором Игр в Украине будет "Суспільне". Бесплатную трансляцию соревнований можно будет просмотреть на канале "Суспільне Спорт" и на местных телеканалах "Суспільне" ("Суспільне Київ", "Суспільне Одеса", "Суспільне Львів" и т.д.). Также трансляции будут доступны на "Радио Проминь".

Количество эфирных часов составит не менее 200 часов. На сайте "Суспільне" будут также доступны четыре дополнительных потока трансляции соревнований.

Победные традиции

Между тем, украинские футболисты становились чемпионами Олимпийских игр в Сеуле-1988, в составе сборной СССР. Тогда команда в финале обыграла сборную Бразилии с Ромарио в составе — со счетом 2:1 (в дополнительное время). Тогда олимпийскими чемпионами стали украинцы Алексей Чередник, Вадим Тищенко, Владимир Лютый, Евгений Яровенко и Алексей Михайличенко.

Перед матчем с бразильцами команда с украинцами в составе также обыграла команды Аргентины (2:1) и США (4:2) в группе (сыграла вничью с командой Южной Кореи, 0:0), в четвертьфинале была сильнее сборной Австралии (3:0), а в полуфинале — команды Италии (3:2, дополнительное время).

Что примечательно, с тех пор прошло 36 лет, а украинские футболисты, не то что не выигрывали, а просто не участвовали в футбольном олимпийском турнире. На Игры Барселона-1992 тогда уже сборная СНГ не квалифицировалась, а начиная с Игр-1996 сборная уже независимой Украины не попала ни на одну Олимпиаду.