Стадіони та об’єкти проведення Олімпійських Ігор 2024

Ігри пройдуть не тільки в Парижі, а по всій Франції та навіть у заморських територіях

26 липня у Парижі відбудеться урочиста церемонія відкриття Олімпійських ігор-2024. А за два дні до цього стартує програма змагань Ігор, зокрема футбольний турнір. 24 липня свій перший матч проведе і збірна України з футболу, яка зіграє із командою Іраку.

"Телеграф" представляє всі місця проведення змагань у Парижі і не лише. Ігри проходитимуть по всій Франції.

Місцями проведення в Парижі Олімпійських ігор 2024 року стануть Великий Париж, зона "Центр Парижа", Версаль, об’єкти поза Парижем та футбольні стадіони. А на Таїті, найбільшому острові Французької Полінезії, відбудуться змагання з серфінгу.

Місця проведення в Парижі Олімпійських ігор 2024 року:

Великий Париж

"Ів дю Мануар" (арена вміщує 15 000 глядачів) — хокей на траві (на двох майданчиках);

"Стад де Франс" (77083) — церемонія закриття, легка атлетика та регбі;

"Парі-Ла-Дефанс Арена" (15 220) — фінальні змагання з плавання та водного поло;

"Порт-де-ла-Шапель Арена" (8000) — бадмінтон та художня гімнастика;

"Паризький водний центр" (5000) — водне поло (відбіркові змагання), стрибки у воду та синхронне плавання;

Тимчасовий об’єкт у Ле Бурже (5000) — спортивне скелелазіння;

Об’єкт у Сен-Дені (6000) – бокс (відбіркові змагання, чвертьфінали), сучасне п’ятиборство (фехтування).

Зона "Центр Парижа"

"Парк де Пренс" (48583) — футбол;

"Ролан Гаррос" (36 000) — теніс, бокс (фінальні змагання);

"Париж Експо Порт де Версаль" (тимчасовий майданчик) — волейбол (12 000), гандбол (6000, відбіркові змагання), настільний теніс (6000) та важка атлетика (6000);

"Арена Париж-Берсі" (15 000) — спортивна гімнастика, стрибки на батуті та баскетбол (фінальні змагання);

"Гран-Пале" (8000) — фехтування, тхеквондо;

"Площа Злагоди" (тимчасовий об’єкт, 30 000) — шосейні велогонки, баскетбол 3×3, брейкданс та скейтбординг;

"Готель-де-Віль" (тимчасовий об’єкт) — легка атлетика (початок марафону);

"Міст Олександра III" (тимчасовий об’єкт, 1000) — плавання (марафон), тріатлон і велоспорт (фініш гонки на якийсь час);

"Йєнський міст" (тимчасовий об’єкт, 13 000) — легка атлетика (спортивна ходьба) та велоспорт (шосейні перегони);

"Марсове поле" (тимчасовий об’єкт, 12 000) — пляжний волейбол;

"Гран-Пале-Ефемер" (тимчасовий об’єкт, 9000) — дзюдо та боротьба;

"Будинок інвалідів" (тимчасовий об’єкт, 8000) — стрілянина з лука, легка атлетика (фініш марафону) та велоспорт (початок перегонів на якийсь час).

Версаль

Тимчасовий об’єкт біля палацу Версаль (80 000) — кінний спорт та сучасне п’ятиборство (крім фехтування);

"Ле-Гольф-Насьональ ] " (35 000) — гольф;

"Еланкур" — велоспорт (маунтінбайк);

Велодром-Насьональ (5000) — велоспорт (велогонки на треку, BMX).

Об’єкти поза Парижем

Лілль: "П’єр Моруа" (26 000) — баскетбол (відбіркові змагання) та гандбол (фінальні змагання);

Сена і Марна: "Вер-сюр-Марн" (22 000) — академічне веслування та веслування на байдарках і каное (гребний слалом, спринт);

Марсель: "Старий порт Марселя" (5000) — вітрильний спорт;

Французька Полінезія: "Теахупоо" (5000) — серфінг;

Шатору: "Національний стрілецький центр" (3000) — стрілянина.

Футбольні стадіони

Марсель: "Велодром" (67 394) — шість матчів групової стадії, чвертьфінали, жіночий та чоловічий півфінал;

Ліон: "Парк Олімпік Ліонне" (59 186) — шість матчів групової стадії, чвертьфінали, жіночий та чоловічий півфінал, жіночий матч за третє місце;

Бордо: "Матмют Атлантік" (42 115) — шість матчів групової стадії, чвертьфінали;

Сент-Етьєн: "Жоффруа Гішар" (41 965) — шість матчів групової стадії;

Ніцца: "Альянц Рів’єра" (35 624) — шість матчів групової стадії;

Нант: "Божуар" (35 322) — шість матчів групової стадії, чвертьфінали, чоловічий матч за третє місце.

Раніше "Теоеграф" повідомляв, що на Олімпіаду до Парижу поїдуть росіяни, які підтримують Путіна та війну. Також ми розповідали про те, на що чекати від українських легкоатлетів у Парижі.