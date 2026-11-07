Головна помилка водіїв: як завести автомобіль морозним ранком

Що вимкнути перед запуском двигуна, скільки чекати перед поїздкою і яких помилок уникати в перші кілометри

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Морозного ранку машину не потрібно прогрівати на місці по 10–15 хвилин. Спочатку вимкніть зайві електроприлади, потім запустіть двигун. Дайте оливі близько 30 секунд, щоб розійтися системою, і починайте рух плавно, без різких прискорень.

За тривалої роботи на холостому ходу коробка передач, трансмісія та підшипники залишаються холодними, хоча двигун поступово прогрівається. На це вказує відомий механік Біттор Аріель.

Що зробити перед запуском двигуна

Перед запуском вимкніть радіо, підігрів сидінь, обігрів скла та пічку. Що менше ввімкнених електроприладів, то легше акумулятору забезпечити необхідний пусковий струм.

Якщо в автомобіля механічна коробка передач, повністю витисніть зчеплення. Так стартеру не доведеться додатково прокручувати загуслу оливу в коробці.

Не утримуйте ключ у положенні запуску довше ніж 5 секунд. Якщо двигун не завівся з першої спроби, зачекайте 20 секунд і спробуйте знову. Такий порядок допомагає зберегти акумулятор і стартер.

Скільки чекати після запуску і як починати поїздку

Не натискайте на газ, щоб швидше прогріти двигун. Достатньо залишити його працювати на холостому ходу на 20–30 секунд – за цей час олива розійдеться системою. Поки чекаєте, можна пристебнути ремінь і поправити дзеркала.

Перед поїздкою очистьте скло від льоду скребком. Не чекайте 10 хвилин, поки пічка його розтопить: забезпечити огляд потрібно до виїзду.

Перші кілька кілометрів їдьте спокійно, без різких стартів і прискорень. Механік радить підтримувати оберти в межах 2000–2500 об/хв. За помірного навантаження двигун, коробка передач та інші вузли прогріваються одночасно й рівномірно.

Чому тривалий прогрів збільшує витрату пального

Якщо довго тримати заведений автомобіль на місці, витрата пального збільшиться. За наведеними даними, двигун на холостому ходу витрачає від 1 до 2 літрів на годину. Така робота також сприяє утворенню нагару.

Прогрітий двигун не означає, що інші агрегати готові до високого навантаження. Якщо після тривалої стоянки з увімкненим двигуном одразу різко рушити, холодні вузли трансмісії зношуватимуться сильніше.

Як запобігти примерзанню колодок і пошкодженню скла

Якщо напередодні автомобіль їздив по калюжах або сльоті, у сильний мороз колодки можуть примерзнути до дисків або барабанів. У таких умовах експерт радить не залишати автомобіль на ручному гальмі. Для механічної коробки він рекомендує ввімкнути першу або задню передачу, для автоматичної – режим P.

Не лийте окріп на лобове скло: через різкий перепад температури воно може тріснути. Прибирайте лід скребком або спреєм-розморожувачем.

Щоб гумки склоочисників не примерзали до скла за ніч, увечері можна підняти щітки або надягнути на них захисні чохли.

Як повідомляв "Телеграф", всесезонні шини допомагають заощадити на купівлі окремих комплектів літньої та зимової гуми й сезонному шиномонтажі. Однак такий варіант підходить не кожному автомобілю.