Чи варто купувати найдешевші подарунки Roshen: що ховається за святковою упаковкою

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У магазинах уже з'являються новорічні солодкі подарунки, зокрема й бюджетні набори від Roshen. Найдешевші варіанти коштують трохи більше ніж 100 гривень, але чи багато солодощів можна отримати за ці гроші?

Блогер із ніком "Той самий Дмитро" придбав три подарунки різної вартості та перевірив їхній склад. "Телеграф" розповість, що входить до кожного та скільки доведеться заплатити.

Що входить у найдешевший подарунок Roshen

Найменший набір із трьох — "Солодка хатинка". Він коштує 108,65 гривні. Усередині є 22 солодощі: шоколадні цукерки, карамель, желейки та льодяники.

Солодка хатинка

Зокрема, виробник поклав туди "Сливки-ленивки", Johnny Krocker, Candy Nut з арахісом, "Червоний мак", "Ромашку", Galaretka, Krock з арахісовою пастою, Milky Splash та "Шалену Бджілку Фрутті". Також у наборі є льодяники Lollipops зі смаками йогурту з полуницею та апельсина.

"Дві ромашки та два червоних маки, це цукерки, які виступають за лакшері-сегмент у цьому подарунку", — пожартував Дмитро.

Наповнення "Солодкої хатинки"

Чи відрізняються дорожчі набори

Два інші подарунки — "Новорічна сумочка" та "Автомобіль Санти" — коштують по 145,35 гривні. Обидва важать 328 грамів.

Новорічна сумочка

Автомобіль Санти

Блогер вирішив перевірити, чи відрізняється їхнє наповнення, адже зовні коробки зовсім різні. Він також припустив, що виробник передбачив різні подарунки для дітей залежно від статі: сумочку — для дівчаток, а автомобіль Санти — для хлопчиків.

"Сумочка — для дівчаток, автомобіль Санти — для хлопчиків. Але всередині, схоже, поклали одне й те саме".

Різна коробка, але однаковий склад

В обох подарунках є "Сливки-ленивки", Johnny Krocker, Candy Nut, Flaksi Какао, "Червоний мак", "Ромашка", Galaretka, Krock з арахісовою пастою, Milky Splash та "Шалена Бджілка Фрутті".

Крім того, кожен набір містить по два льодяники Lollipops зі смаками йогурту з полуницею та апельсина.

Тобто суттєвої різниці між "Новорічною сумочкою" та "Автомобілем Санти" немає. Покупець фактично платить за інше оформлення, а не за новий асортимент цукерок.

За кількістю солодощів різниця між наборами також невелика. У "Солодкій хатинці" — 23 цукерки та льодяники, а в "Новорічній сумочці" й "Автомобілі Санти" — по 25 штук. Тобто за додаткові 36,70 гривні покупець отримує лише дві солодощі більше.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в "АТБ" з'явилися перші новорічні подарунки Roshen.