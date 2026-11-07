Рус

"Наче з котиком спиш": українці знайшли незвичайний спосіб зігрітися без опалення (фото)

Автор
Людмила Рябенька
Дата публікації
Читать на русском
Зігрівають і додають затишку Новина оновлена 07 листопада 2026, 16:22
Зігрівають і додають затишку. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Коли вдома холодно, а світла немає

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Google

Українці у Threads діляться досвідом, як переживають відключення світла та перебої з опаленням. Окрім очевидних способів зігрітися, користувачі розповідають про різні побутові хитрощі та неочікувані знахідки.

Одна з користувачок розповіла про пухнасті водяні грілки. "Телеграф" розповість, які подібні товари можна придбати в українських магазинах та скільки вони коштують.

"Отака пухнаста грілка, наче з котиком спиш", — поділилася одна з користувачок Threads.

Публікація в Threads
Публікація в Threads

Такі грілки насправді не є якимось новим винаходом. Це звичайні водяні грілки, на які надягають м'які пухнасті чохли. Вони можуть бути плюшевими, флісовими або хутряними, а за дизайном нагадувати м'які іграшки.

Скільки коштують пухнасті грілки в Україні

На українських торговельних майданчиках можна знайти моделі як на 500 мл, так і на два літри. Ціни залежать від розміру, матеріалу чохла та дизайну.

Наприклад, на Rozetka продають грілку з плюшевою іграшкою Вінні-Пух об'ємом 500 мл за 792,80 грн. Схожа модель зі Стічем коштує 853,60 грн.

Ціни на плюшеві грілки
Ціни на плюшеві грілки
Ціни на плюшеві грілки
Ціни на плюшеві грілки

Дешевше обійдеться рожева грілка з декоративною квіткою на чохлі об'ємом 1 літр — її ціна становить 485 грн. Ще один варіант на 500 мл із рожевим пухнастим чохлом та зображенням ведмедика пропонують за 429 грн.

Ціни на плюшеві грілки
Ціни на плюшеві грілки
Ціни на плюшеві грілки
Ціни на плюшеві грілки

Є й більші моделі. Зокрема, дволітрову грілку у флісовому чохлі можна придбати за 349 грн, а модель із плюшевим покриттям — за 595 грн.

Ціни на плюшеві грілки
Ціни на плюшеві грілки
Ціни на плюшеві грілки
Ціни на плюшеві грілки

Довгі та незвичайні моделі

Окремо можна знайти грілки нестандартної форми. Наприклад, довга модель у рожевому пухнастому чохлі з помпонами має довжину 76 см і коштує 990 грн.

Ціни на плюшеві грілки
Ціни на плюшеві грілки

Такий формат може бути зручним для зігрівання ніг або використання під час відпочинку. Також у продажу є моделі з м'ятними, сірими та яскраво-рожевими чохлами, а деякі з них прикрашені декоративними бантиками чи помпонами.

Перед використанням таких виробів варто ознайомитися з інструкцією виробника: не перевищувати рекомендовану температуру води, не переповнювати резервуар і перевіряти його на герметичність.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно його застелити ліжко щоб воно не було холодним.

Теги:
#Ціни #Тепло #Грілка #Лайфхак #Блекаут