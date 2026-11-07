"Наче з котиком спиш": українці знайшли незвичайний спосіб зігрітися без опалення (фото)

Коли вдома холодно, а світла немає

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Українці у Threads діляться досвідом, як переживають відключення світла та перебої з опаленням. Окрім очевидних способів зігрітися, користувачі розповідають про різні побутові хитрощі та неочікувані знахідки.

Одна з користувачок розповіла про пухнасті водяні грілки. "Телеграф" розповість, які подібні товари можна придбати в українських магазинах та скільки вони коштують.

"Отака пухнаста грілка, наче з котиком спиш", — поділилася одна з користувачок Threads.

Публікація в Threads

Такі грілки насправді не є якимось новим винаходом. Це звичайні водяні грілки, на які надягають м'які пухнасті чохли. Вони можуть бути плюшевими, флісовими або хутряними, а за дизайном нагадувати м'які іграшки.

Скільки коштують пухнасті грілки в Україні

На українських торговельних майданчиках можна знайти моделі як на 500 мл, так і на два літри. Ціни залежать від розміру, матеріалу чохла та дизайну.

Наприклад, на Rozetka продають грілку з плюшевою іграшкою Вінні-Пух об'ємом 500 мл за 792,80 грн. Схожа модель зі Стічем коштує 853,60 грн.

Ціни на плюшеві грілки

Ціни на плюшеві грілки

Дешевше обійдеться рожева грілка з декоративною квіткою на чохлі об'ємом 1 літр — її ціна становить 485 грн. Ще один варіант на 500 мл із рожевим пухнастим чохлом та зображенням ведмедика пропонують за 429 грн.

Ціни на плюшеві грілки

Ціни на плюшеві грілки

Є й більші моделі. Зокрема, дволітрову грілку у флісовому чохлі можна придбати за 349 грн, а модель із плюшевим покриттям — за 595 грн.

Ціни на плюшеві грілки

Ціни на плюшеві грілки

Довгі та незвичайні моделі

Окремо можна знайти грілки нестандартної форми. Наприклад, довга модель у рожевому пухнастому чохлі з помпонами має довжину 76 см і коштує 990 грн.

Ціни на плюшеві грілки

Такий формат може бути зручним для зігрівання ніг або використання під час відпочинку. Також у продажу є моделі з м'ятними, сірими та яскраво-рожевими чохлами, а деякі з них прикрашені декоративними бантиками чи помпонами.

Перед використанням таких виробів варто ознайомитися з інструкцією виробника: не перевищувати рекомендовану температуру води, не переповнювати резервуар і перевіряти його на герметичність.

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