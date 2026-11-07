Дрова за державний кошт: хто може отримати субсидію на опалення та як її оформити

Отримати державну допомогу можна за кількох умов

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Українці, які мешкають в будинках з пічним опаленням можуть отримати грошову допомогу від держави на придбання дров для опалення взимку. Сума субсидії сягає понад 9 тисяч гривень.

Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України. Там також пояснили умови отримання та куди звертатись за допомогою.

Хто має право на субсидію на дрова

Фінансову допомогу від держави на придбання дров можуть призначити українцям та іноземцям, які законно проживають на території Україні та чий дохід не покриває витрати на придбання дров для опалення. Пріоритет надається:

внутрішньо переміщеним особам;

жителям прифронтових і звільнених територій;

багатодітним сім’ям;

самотнім пенсіонерам;

людям з інвалідністю.

Кому можуть відмовити в субсидії?

В ПФУ наголошують, що мова про отримання допомоги йде про категорії людей, які мають помешкання з виключно пічним опаленням. Ті, хто мають централізоване, газове чи електричне опалення, не можуть претендувати на таку субсидію. Пільга (субсидія) на придбання твердого палива (дров) не надається, якщо:

заявник не перебуває на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги;

середньомісячний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, якщо пільги надаються залежно від доходу сім’ї.

Яка сума допомоги?

Сума виплати на придбання дров розраховується з нормативу 2 тонни на домогосподарство. При граничній ціні 4 602,57 грн/тонну дрів максимальна виплата становить до 9 205,14 грн. Для прифронтових територій виплата може становити до 19,4 тисячі гривень завдяки підтримці міжнародних організацій.

Які документи потрібні і як подати заяву на субсидію на дрова

Заяву на отримання допомоги для придбання дров можна подати онлайн через портал "Дія" або електронний кабінет Пенсійного фонду (з КЕП/BankID). Також заяву можна подати особисто у сервісних центрах ПФУ, ЦНАПах, органах місцевого самоврядування або поштою. Пенсійний фонд розглядає заяву до 10 робочих днів. У разі схвалення, гроші виплачуються одноразово на банківський рахунок.

До заяви потрібно додати документи:

декларація про доходи й майновий стан;

паспорт та РНОКПП (ІПН);

банківські реквізити (IBAN);

документ, що підтверджує наявність пічного опалення.

Документом, що підтверджує наявність пічного опалення, є довідка, яку видають органи сільських, селищних та міських рад. Термін видачі довідки становить один день.

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