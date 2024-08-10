Українська гімнастка залишилася без медалі Олімпіади, але підкорила серця вболівальників (відео)

Спортсменка втілила у життя образ Майкла Джексона

На Олімпійських іграх у Парижі відбувся турнір з художньої гімнастики в особистому багатоборстві. Україну на фіналі змагань представляла 16-річна Таїсія Онофрійчук.

Українка не зуміла поборотися за медалі, посівши підсумкове 9 місце. Проте виступ Таїсії не залишився непоміченим. Про це повідомляє "Телеграф".

Онофрійчук виступила у вправах з обручем під культову пісню Майкла Джексона Thriller. Таїсія блискуче виконала програму у кваліфікації, повторивши образ знаменитого співака. Відео з виступом українки завірусилося в мережі, а зал у Парижі просто "вибухав", коли на килим виходила наша гімнастка.

"Таїсія Онофрійчук полонила весь зал", — зазначила головна тренерка збірної України Ірина Дерюгіна.

Нагадаємо, за підсумками 14 ігрових днів Олімпіади-2024 збірна України здобула 11 медалей. Першу нагороду Україні принесла шаблістка Ольга Харлан, а другу – стрілець Сергій Куліш. Після цього українські фехтувальники виграли "золото" у команді. Четверту та п’яту нагороду Україні принесли легкоатлетки Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко, які у секторі для стрибків у висоту зуміли завоювати "золото" та "бронзу" відповідно. Ще одну медаль у легкій атлетиці Синьо-жовтим приніс метальник молота Михайло Кохан. Сьому нагороду виграв гімнаст Ілля Ковтун, який вдало виступив на паралельних брусах. Третю золоту медаль до скарбнички Синьо-жовтих додав боксер Олександр Хижняк. Дев’яту медаль для України завоював борець греко-римського стилю Парвіз Насібов, а десяту – Жан Беленюк. Ще одне "срібло" Ігор приніс Україні дует веслярок Людмила Лузан/Анастасія Рибачок.