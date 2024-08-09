"Це зрада": колишній українець приніс "золото" Олімпіади сусідній країні

Атлет виїхав з України у листопаді 2021 року

На Олімпійських іграх у Парижі український борець греко-римського стилю Жан Беленюк виграв "бронзу". У цій ваговій категорії (до 87 кг) перемогу на Іграх виборов колишній українець Семен Новіков (Болгарія).

Відомий харківський бізнесмен, меценат та волонтер Юрій Сапронов назвав перехід Новікова "зрадою". Відповідний пост він опублікував у Facebook.

Юрій вважає, що Новіков не втік від війни, адже повномасштабне вторгнення РФ в Україну почалося вже після початку переходу спортсмена до збірної Болгарії. Крім того, Сапронов розповів, що спонсорував Семена як перспективного харківського спортсмена, зокрема дав гроші на підготовку та поїздку борця на ЧС-2021. Майже одразу після турніру Новіков виїхав до Болгарії.

"Було багато привітань від українців та харків’ян із гордістю за Семена, і часто звучало "війна змусила Новікова виїхати та виступати за Болгарію…".

Привітання із золотом Олімпіади абсолютно справедливі. Це величезна праця Семена.

Війна може змусити виїхати. Але війна не може змусити змінити громадянство.

І це не війна у листопаді 2021 року. Мабуть? Це цінності? Це мораль? Це патріотизм? Як на мене, це зрада ”, — написав Сапронов.

Юрій Сапронов докладно розписав ситуацію із Семеном Новіковим

Додамо, що у мережі деякі підтримали Новікова. Користувачі вважають, що Семен не мав би можливості поїхати на Ігри через конкуренцію з Беленюком.

Як Новіков виграв "золото"

Зазначимо, Україна взяла ще одну медаль Олімпіади у греко-римській боротьбі. "Срібло" виграв Парвіз Насібов. До речі, у півфіналі олімпійського турніру Насібов здолав Хасрата Джаварова з Азербайджану.