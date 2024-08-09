Гутцайт не привітав Беленюка з медаллю Олімпіади: причина у політиці та виборах

Український спортивний чиновник потрапив у скандал

На Олімпійських іграх у Парижі пролунав черговий скандал. Цього разу відзначився президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт.

Президент НОК у своєму Facebook привітав усіх наших медалістів Ігор, окрім борця Жана Беленюка. На це звернув увагу юрист Євген Пронін у телеграмі.

"Ти президент Національного олімпійського комітету країни, що виступає на Олімпійських іграх, і один з найтитулованіших олімпійців приносить, у тому числі цьому олімпійському комітету, який ти очолюєш медаль. А ти як дріб'язковий хлопчисько, тупо образився і не вітаєш людину, яка взяла медаль і оголосила про завершення кар'єри", — написав Пронін.

Гутцайт та Беленюк є політичними конкурентами. Жан спробував стати президентом НОКу, але програв на виборах. Схоже, відносини між спортсменом та функціонером залишаються холодними.

Нагадаємо, Беленюк на Олімпіаді-2024 виграв "бронзу" у греко-римській боротьбі. Примітно, що у цій ваговій категорії "золото" виборов колишній українець Семен Новіков, який представляв Болгарію.