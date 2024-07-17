Один із найкращих футболістів в історії України завершив кар’єру (відео)

Вінгер у найкращі роки забивав голи на будь-який смак

Знаменитий український футболіст Євген Коноплянка оголосив про закінчення кар'єри. В останній фазі своєї кар’єри "Коно" невдало проявив себе в Румунії.

Про це повідомив сам футболіст на своїй сторінці в Instagram. Євген зазначив, що продовжить діяльність у футболі я якості агента, а також працюватиме у сфері кіберспорту.

"Сьогодні поділюся з вами дечим дуже важливим. Футбол для мене — більш ніж просто гра, більш ніж просто спорт чи змагання. Це велика частина мене, як людини, особистості і професіонала. Я дуже люблю цю гру і ціную кожен момент, який мені довелося пережити знаходячись на футбольному полі.

Та сьогодні я маю повідомити вам про те, що прийняв рішення завершити професійну кар’єру. Тож дякую усім, хто пройшов зі мною цей шлях, усім хто розділяв зі мною радість перемог та сум поразок, усім хто слідкував за мною і підтримував на полі та поза ним."", — заявив 34-річний Коноплянка.

Євген прославився завдяки своїм виступам у "Дніпрі" та збірній України. "Коно" – третій бомбардир в історії національної команди, в активі вінгера 21 гол у 87 матчах.

Останнім клубом у кар’єрі Коноплянки стала румунський ПФР "Клуж". Євген за підписання контракту отримав солідний бонус, проте зіграв за румунів лише три матчі.