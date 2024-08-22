Російський чиновник програв битву баскетбольному кільцю: відео стало хітом у мережі

Російські політики далекі від спорту як і від свого народу

Губернатор Республіки Комі (РФ) Володимир Уйба зганьбився в одній зі шкіл регіону. Чиновник 2 хвилини намагався влучити м’ячем у кільце, викликавши хвилю жартів у мережі.

Про це повідомляє telegram-канал komileaks. Губернатор таки закинув м'яч, після чого його підлеглі влаштували начальнику овації.

"Голова Комі Володимир Уйба провів баскетбольну розминку з колегами у спортзалі школи №30. Спортивна п’ятихвилинка пройшла перед стартом Республіканської педагогічної наради.

З тридцяти спроб лише одне влучення. 146% результативність. Усі дві хвилини відео — невдалі спроби поцілити у кільце. Під кінець ролика він таки забив, за що й заслужив оплески підлеглих", – йдеться у повідомленні.

У мережі лише посміялися з чиновника. Користувачі жартують про символізм ситуації.

Нагадаємо, Росія нещодавно зганьбилася, провівши "міжнародний" турнір з баскетболу в Пермі. Там місцева команда обіграла "збірну Колумбії", проте виявилося, що Колумбія не посилала спортсменів до РФ, а пермський клуб грав проти колумбійських студентів, аматорів та інженерів.