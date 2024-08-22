Российский чиновник проиграл битву баскетбольному кольцу: видео стало хитом в сети

Российские политики далеки от спорта так же как и от своего народа

Губернатор Республики Коми (РФ) Владимир Уйба опозорился в одной из школ региона. Чиновник 2 минуты пытался попасть мячом в кольцо, вызвав волну шуток в сети.

Об этом сообщает telegram-канал komileaks. Губернатор все-таки попал, после чего его подчиненные устроили начальнику овации.

"Глава Коми Владимир Уйба провел баскетбольную разминку с коллегами в спортзале школы №30. Спортивная пятиминутка прошла перед стартом Республиканского педагогического совещания.

Из тридцати попыток только одно попадание. 146%-ная результативность. Все две минуты видео — неудачные попытки попасть в кольцо. Под конец ролика он таки забил, за что и заслужил аплодисменты подчиненных", — гласит сообщение.

В сети лишь посмеялись над чиновником. Пользователи шутят про символизм произошедшего.

Напомним, Россия недавно опозорилась, проведя "международный" турнир по баскетболу в Перми. Там местная команда обыграла "сборную Колумбии", однако оказалось, что Колумбия не посылала спортсменов в РФ, а пермский клуб играл против колумбийских студентов, любителей и инженеров.