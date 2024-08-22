Боєць UFC, який зрікся Росії, потрапив у серйозну аварію в Дагестані (відео)

Спортсмен, схоже, не постраждав

Колишній боєць UFC Мухаммад Мокаєв потрапив у ДТП неподалік Хасавюрту (Дагестан, РФ). До речі, спортсмен публічно заявляв, що Дагестан – це не Росія.

Про аварію повідомляє Mash. За інформацією джерела, Мокаєв їхав разом із другом до своєї родини.

Повідомляється, що Mercedes-Benz AMG A35 (коштує близько 2 млн грн) спортсмена відлетів у кювет після зіткнення. Ліве крило і колесо зім’яло, а лобове скло тріснуло. Очевидці витягли бійця із салону, ніхто серйозно не постраждав.

Додамо, що влітку 2024 року Мокаєва вигнали з UFC за те, що боєць ММА таємно вів переговори з іншим промоушеном. Мухаммад попросився назад до Ultimate Fighting Championship, його підтримали Нурмагомедов та інші бійці.

Раніше повідомлялося, що президент UFC Дана Вайт заявив, що хотів би бачити главу Кремля Володимира Путіна на турнірі американської організації. Нещодавно знаменитий російський боєць змішаного стилю Федір Ємельяненко висловився про війну в Україні. Спортсмен став посміховиськом у мережі, заявивши, що РФ лише підтримує український народ.