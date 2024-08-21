"Під час Курської битви": у Росії бісяться через "агента НАТО", який виграв "бронзу" на Олімпіаді

Спортсмен вирушив до Росії, але його візит обурив депутата Держдуми

Глава Дербента (Дагестан, РФ) Ахмед Кулієв подарував борцю вільного стилю Даурену Куруглієву квартиру за чудовий виступ на Олімпійських іграх у Парижі. Куруглієв на Олімпіаді виграв "бронзу", представляючи Грецію.

Це обурило депутата Держдуми РФ Віталія Мілонова. Чиновник на своєму telegram-каналі назвав спортсмена зрадником, а також звернувся до Генпрокуратури, щоб та перевірила законність дій голови Дербента.

"Дивно виглядає, коли спортсмену, який відмовився від своєї рідної країни, буквально прибрав наш прапор зі своєї уніформи, державний чиновник дарує квартиру. У більшості росіян ця картина викликає, як мінімум, подив.

На якій підставі? З яких коштів? Може, за визначні успіхи в патріотизмі чи просуванні російського спорту на міжнародному рівні?" — написав Мілонов.

Також депутата обурило, що Даурен зміг повернутися до РФ як громадянин країни НАТО. Щобільше, він проник до адміністрації міста, де його зустріли з почестями. Мілонов репостнув на свою сторінку статтю, де Куруглієва порівнюють з "агентом НАТО", а видану йому квартиру називають плювком на адресу жителів Курської області, які залишилися без житла під час "Курської битви".

Нагадаємо, на Олімпіаді-2024 українські спортсмени здобули 12 нагород. Це найкращий результат нашої країни за останні 12 років.