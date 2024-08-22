У Росії видали інженерів та студентів за збірну Колумбії та заявили про перемогу

РФ вляпалася у міжнародний скандал у баскетболі

Днями у Пермі (Росія) стартував так званий Кубок дружби з баскетболу, куди нібито приїхала збірна Колумбії. У першому матчі пермський БК "Парма" обіграв колумбійців з рахунком 155:53, що викликало чимало питань у мережі.

Як виявилось, у Колумбії нічого не знають про виступ своєї збірної в Росії. Про це повідомила місцева баскетбольна Федерація у Instagram.

1. Федерація баскетболу Колумбії не отримувала жодного запрошення до участі у турнірі Кубок дружби у Росії.

2. Федерація баскетболу Колумбії не давала формального дозволу представляти країну на Кубку дружби в Росії ні якомусь клубу, ні якійсь школі.

3. Федерація баскетболу Колумбії здійснить юридичні кроки для того, щоб покарати за неавторизоване використання образу збірної та логотипу", – йдеться у повідомленні.

За інформацією "Чемпіонату", за "Колумбію" грали студенти, баскетболісти-аматори та навіть інженер із Боготи, який веде блог про місцевий баскетбол у соцмережах. Примітно, що командою керував не головний тренер Гільєрмо Морено, а якийсь Хорхе Васкес, якого ТАСС назвав "головним тренером збірної Колумбії".

У мережі лише посміялися з цієї ситуації. Користувачі відразу почали порівнювати РФ з Північною Кореєю.

Раніше повідомлялося, що українська тенісистка Еліна Світоліна не потиснула руку колишній росіянці Еліні Аванесян, яка зараз представляє Вірменію. До речі, українка нещодавно була прапороносцем національної команди на Олімпійських іграх у Парижі, куди допустили небагато російських спортсменів.