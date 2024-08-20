"Занадто красива для спорту": українська спортсменка блиснула фігурою після провалу на Олімпіаді

Українка невдало виступила на Іграх, але життя на цьому не закінчується

Відома українська дзюдоїстка Дар’я Білодід відпочиває після насиченого сезону. Українка невдало виступила на Олімпійських іграх у Парижі, завершивши свої виступи на головному турнірі року вже після другої сутички.

Відповідні знімки дзюдоїстка розмістила на своїй сторінці в Instagram. Українка поділилася фото з Греції та Одеси.

"Перезавантаження", — коротко прокоментувала фото в бікіні Дар’я.

Дар'я Білодід

Додамо, що Дар'я зіткнулася не лише з позитивними відгуками (спортсменку балують компліментами та рекомендують зайнятися модельною діяльністю), а й з хейтом. Деякі користувачі вважають, що дзюдоїстка провалилася на Іграх саме через свій блог в Instagram. Інші підтримують Білодід, відзначаючи її нелегкий шлях.

Нагадаємо, на Іграх у Парижі у стартовому поєдинку українська "Анаконда" зустрілася проти представниці Кірибаті — Нери Тібви. 23-річна Білодід іпоном перемогла 15-річну Неру за кілька секунд, викликавши суперечки в мережі. До речі, на Олімпіаді українці вибороли 12 медалей, здобутків у дзюдо не було.