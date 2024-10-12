Бетербієв — Бівол: букмекери погодилися з Усиком

Фахівці не зуміли виділити однозначного фаворита

У суботу, 12 жовтня, росіяни Артур Бетербієв (20-0, 20 КО) та Дмитро Бівол (23-0, 12 КО) проведуть бій за титул абсолютного чемпіона світу у напівважкій вазі. Обидва боксери давно не проживають на батьківщині, проте Бетербієва багато що пов’язує з головою Чечні Рамзаном Кадировим.

Аналітики не зуміли назвати однозначного фаворита у цій дуелі, проте невелику перевагу віддають Дмитру. Про це повідомляє "Телеграф".

Зазначимо, букмекери вважають, що Бівол має чудові шанси перемогти Бетербієва за підсумками 12 раундів — коефіцієнт 2,20 проти 7,50. У той же час ймовірність перемоги нокаутом у Артура вища, ніж у Дмитра — коефіцієнт 2,70 проти 6,00

Прогноз букмекерів на чемпіонський бій Бетербієв — Бівол:

Favbet: (перемога Бетербієва 2,10 — нічия 17,00 — перемога Бівола 1,80)

Додамо, що фахівці фактично погодилися із прогнозом українського чемпіона Олександра Усика, який у цьому поєдинку поставив на перемогу Бівола. Українець вважає, що Дмитро переможе за рахунок чудової роботи ніг, захисту, контрударів та комбінацій.

Напередодні бою Бетербієв — Бівол спалахнуло одразу кілька скандалів. По-перше, стало відомо, що український боксер допомагав Артуру готуватися до поєдинку. По-друге, ексдружина Дмитра розповіла його супернику про всі медичні проблеми колишнього. Додамо, що український боксер Олександр Гвоздик піднявся на перше місце у рейтингу WBC і може стати одним із претендентів на титул у цій ваговій категорії.