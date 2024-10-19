"Катерина чудова": дружина Усика блиснула пишним бюстом (фото)

Дружина боксера похвалилася гарною фігурою

Катерина Усик, дружина чемпіона світу з боксу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (22-0, 14 КО), порадувала шанувальників ніжною фотосесією. У січні 2024 року Катерина народила четверту дитину.

Відповідні знімки Усик опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Катерина поділилася з підписниками ніжними фотографіями, зібраними в одне відео.

"Катерина чудова", "Неймовірна", "Вогонь" — у мережі із захопленням прокоментували нові фото Катерини.

Нагадаємо, Усик потрапив у неприємну історію у Польщі, де його затримали прикордонники. Президент України Володимир Зеленський втрутився у ситуацію, після чого боксера швидко відпустили. Сам Олександр дав перший коментар з приводу інциденту, подякувавши польським прикордонникам, а також президенту країни.

Наступного дня у ЗМІ з’явилася перша версія затримання відомого українця. Повідомляється, що поляки могли затримати чемпіона через його "непридатний для польоту стан". Дружина Усика після інциденту висміяла поляків.

Зараз Олександр готується до бою-реваншу з Тайсоном Ф’юрі. У першому бою Усик переміг "Циганського короля" роздільним рішенням суддів.