Непереможний боксер Кадирова кинув виклик Усику

Боксери перетиналися у аматорах

Абсолютний чемпіон світу з боксу у напівважкій вазі (до 79,378 кг) Артур Бетербієв вважає, що бій із чемпіоном світу за декількома версіями у суперважкій вазі Олександром Усиком можна організувати, попри різницю у вазі. Напередодні Бетербієв зі скандалом переміг свого співвітчизника Дмитра Бівола.

Відповідний коментар Бетербієва наводить ТАСС. Російський боксер не проти побитися з українцем, якщо така пропозиція надійде.

"Це цікавий виклик, але є різниця у вагових категоріях. Хоча, якщо запропонують, дивитимемося, реагуватимемо і думатимемо", — заявив Бетербієв.

Зазначимо, Усик та Бетербієв перетиналися на аматорському рівні. 2007 року Олександр програв Артуру (10:12) у близькому бою у ваговій категорії до 81 кг. На ЧС-2011 у ваговій категорії до 91 кг Усик здобув перемогу з рахунком 17:13. На Олімпіаді в Лондоні Усик у чвертьфіналі переміг Бетербієва з рахунком 17:13.

Нагадаємо, після бою Бівол — Бетербієв на рингу засвітився друг Артура, голова Чечні Рамзан Кадиров, який підняв новоспеченого чемпіона. До речі, у мережі вважають, що Бівол як мінімум не програв, а перемогу Бетербієву приніс вплив Кадирова.