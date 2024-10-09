Без Берінчика, але з ще одним українцем: названо всі бої шоу Усик — Ф'юрі 2

Два українці виступлять на шоу у Саудівській Аравії

Став відомий повний андеркард вечора боксу в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) 21 грудня Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. "Циганський король" вже почав розкручувати поєдинок, ображаючи українця.

Про всі бої реваншу повідомив голова головного управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейх у соцмережі Х. Примітно, що місце в карді не знайшлося чемпіону світу в легкій вазі Денису Берінчику, хоча, за чутками, українець мав битися на цьому вечорі боксу.

Додамо, що на шоу виступить інший українець – Сергій Богачук. протистоятиме йому зірковий узбекистанець Ісроїл Мадримов. Обидва спробують закрити поразки.

Андеркард шоу Олександр Усик – Тайсон Ф’юрі 2

Сергій Богачук – Ісроїл Мадримов

Мозес Ітаума – Демсі Маккін

Джонні Фішер – Девід Аллен

Денніс Макканн — Пітер Макгрейл

Ісаак Лоу – Лі Макгрегор

Андеркард шоу Олександр Усик – Тайсон Ф’юрі 2

Нагадаємо, у вересні 2024 року в Лондоні відбувся великий вечір боксу Джошуа — Дюбуа. На шоу прийшли й Усик, і Ф’юрі. "Циганський король" по-дружньому ставився до українця, який побив його у травні 2024 року. Очікується, що боксери вийдуть на ринг 21 грудня.