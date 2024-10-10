Народилася у Криму і хотіла бути друзями з майбутнім чоловіком: якою була дружина Усика в юності

Катерина Усик народила чотирьох дітей

Дружина чемпіона світу з боксу Олександра Усика Катерина є важливою частиною його життя. Вона знайшла себе у блогінгу і завдяки цьому вийшла з тіні чоловіка. Катерина Усик активно веде свої соцмережі і показує приватне життя.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, якою була дружина Усика в молодості і як вони познайомилися з майбутнім чоловіком.

Що відомо про Катерину Усик

Катерина Усик (дівоче прізвище Хмелевська) народилася у 1986 році в місті Сімферополь. Познайомилася вона з майбутнім чоловіком ще навчаючись у школі у рідному місті. Спочатку вони дружили, а згодом закохалися.

Олександр запросив Катерину та її подруг повболівати за нього у фіналі чемпіонату Криму. Хоч він тоді і програв у фіналі, але запросив дівчину на побачення, на що вона погодилася. Дівчина зізнавалася, що спочатку розглядала Олександра тільки як друга. Однак з часом усе змінилося

У 2009 році пара зіграла весілля. Церемонія пройшла у Криму у колі близьких та родичів. Згодом у подружжя народилася дитина.

У 2014 році, після анексії Криму, сім’я переїхала до Київської області. Згодом вони побудували будинок у Ворзелі.

Подружжя виховує чотирьох дітей: доньку Єлизавету та синів Кирила та Михайла. У січні 2024 у пари народилася ще одна донечка Марія.

Катерина Усик у молодості була скромною, вірною та підтримуючою людиною, що стало основою її стосунків з Олександром. Вона продовжує залишатися важливою частиною його життя, забезпечуючи стабільність і любов у родині. Їхня історія кохання є прикладом справжньої партнерської підтримки та міцних сімейних цінностей.

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