"Лізуть у всі щілини": олімпійська чемпіонка поскаржилася на росіян у спорті

Україні не можна припиняти тиск

Україна намагається максимально чинити тиск на Росію на спортивній арені. Проте представники країни-агресора намагаються "пролізти у всі щілини".

Більше теми можна прочитати в матеріалі "Телеграфа": Інтерв’ю з олімпійською чемпіонкою, президентом Федерації спортивної гімнастики України Стеллою Захаровою

"Наше міністерство проводить зараз дуже копітку та потужну роботу і за останні пів року тиск на росіян ще більше посилився. Але, звичайно, вони намагаються пролізти у всі щілини, і розслаблятися не можна", — сказала вона.

За словами Захарової, Україні варто добиватися ще більших санкцій, проте гучні скандали, на зразок нещодавньої історії з проведенням чемпіонату України зі спортивної гімнастики, можуть ці зусилля підірвати.

Президент Федерації спортивної гімнастики зазначає, що так само можна нівелювати зусилля спортивного істеблішменту, а також підірвати довіру у міжнародних відносинах.

Як повідомлялося раніше, у ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що чемпіонат України зі спортивної гімнастики став найдорожчим спортивним змаганням на території України із тих, що фінансуються держбюджетом після початку повномасштабної війни. Загальний кошторис дводенного турніру склав понад 8,5 млн грн, при цьому найкращі українські гімнасти пропустили його.

Своєю чергою Захарова зазначила, що організація та проведення подібних турнірів з 2021 року обходяться приблизно в такі самі суми.