Українська легкоатлетка похвалилася ідеальною фігурою у бікіні (фото)

Спортсменка вже мріє про відпочинок після Нового року

Відома українська легкоатлетка Юлія Чумаченко поділилася у соцмережах пікантним знімком. Спортсменка, яка спеціалізується на стрибках у висоту, понастільгувала про відпочинок.

Відповідний пост 30-річна Юлія опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Стрибунка у висоту поділилася з шанувальниками знімком у бікіні.

"А можна оце так, потім Новий Рік і одразу знов отаке?" — підписала фото Чумаченко.

"Статус дівчини мрії розблоковано", "Вогонь", "Чудова жінка", "Гаряча", "Богиня-спортсменка", "Ти досконалість!", "Русалка" — пишуть у мережі.

Зазначимо, Чумаченко веде популярний блог в Instagram. На неї підписано понад 100 тисяч людей. Українка часто публікує кадри з тренувань, а також із відпочинку. Додамо, що найвищим здобутком Юлії у спорті є перемога на Універсіаді-2019.

Нагадаємо, у 2023 році Чумаченко виграла "срібло" на турнірі зі стрибків у висоту "Beskyd Bar" у місті Тршинець (Чехія). Крім того, Юлія стала другою на міжнародному турнірі "Sokol Nehvizdy Grand Prix", що проходив у рамках Всесвітнього легкоатлетичного туру категорії Silver у Чехії.