Усі українські олімпійські призери Парижа, крім одного, знялися із захисниками України (фото)

Один із спортсменів не повертався до України після Ігор

Українські олімпійські чемпіони та призери Ігор-2024 знялися для календаря разом із українськими захисниками. Єдиним спортсменом, який особисто не взяв участь у фотосесії, став срібний призер Олімпіади, гімнаст Ілля Ковтун, який може змінити спортивне громадянство.

Кадри з фотосесії опублікував фотограф Андрій Харламов на своїй сторінці в Instagram. Знімки стануть частиною календаря.

У фотосесії взяли участь українські фехтувальниці Ольга Харлан, Юлія Бакастова, Олена Кравацька, Аліна Комащук, стрибуни у висоту Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко, стрілець Сергій Куліш, веслярки Людмила Лузан та Анастасія Рибачок, борці Жан Беленюк, Ірина Коляденко та Парвіз Насімов, боксер Олександр Хижняк, метальник молота Михайло Кохан, а також голова НОК України Вадим Гутцайт.

Про Ковтуна не забули. На фоні з його зображенням також було зроблено знімок для календаря.

Нагадаємо, на початку грудня з’явилася інформація про те, що Ковтун і його тренерка Ірина Горбачова можуть змінити спортивне громадянство. Горбачова підтвердила цей намір спортсмена і додала, що розмовляла на цю тему з президентом Федерації та головним тренером команди. Ірина пообіцяла прояснити ситуацію наприкінці 2024 року. До речі, віцепрезидентка Української федерації гімнастики Стелла Захарова назвала демарш Ковтуна "зрадою".