Путін змушує всіх поважати Росію: радянський чемпіон заявив про велич РФ

Колишній спортсмен став справжнім пропагандистом Кремля

Чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов вважає, що РФ допустять у міжнародний спорт, коли Росія проявить себе на політичній арені. До речі, у вересні 2024 року Міжнародна спілка біатлоністів (IBU) знову заборонила росіянам і білорусам брати участь у міжнародних змаганнях під егідою організації.

Відповідний коментар Тихонова наводить Р-Спорт. Ексчемпіон додав, що РФ може зайти зі своїм прапором і до Європи, і до США.

"Нам треба себе показати так, щоб усі у світі поважали Росію. Якщо ми таким чином проявимо себе на політичній арені, якщо не будемо ні на кого озиратися, то нас допустять до всіх змагань.

Мені подобається, що президент Росії Володимир Путін у сьогоднішній ситуації поводиться так, що змушує всіх у світі поважати Росію. Мені подобається, що ми заявляємо себе, що ми – велика Росія. І згодом ми з прапором зайдемо і до Європи, і до США, і куди завгодно. Тому що ми найбагатша та найцікавіша країна.

Я не сумніваюся – якщо ми на політичній арені займемо правильне положення, то все буде в повному порядку. І вже є деякі зрушення для того, щоб на зимових Олімпійських іграх 2026 року ми виступали хоча б під нейтральним прапором", – сказав Тихонов.

У мережі лише посміялися зі слів Тихонова. Один із користувачів зазначив, що "макаку з гранатою ніхто не поважає".

Нагадаємо, Тихонов неодноразово ображав норвежців. Крім того, він недолюблює шведів та українців.