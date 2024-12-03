Українка Садурська встановила сьомий світовий рекорд у фридайвінгу

Спортсменка демонструє феноменальні результати у фридайвінгу

Українка Катерина Садурська побила своє досягнення, яке підкорилося їй у листопаді 2024 року. Напередодні спортсменка зуміла пірнути без ластів на глибину 82 м, а тепер покращила цей результат ще на 2 м.

Про новий рекорд Садурської повідомляє freediveranking_com в Instagram. На змаганнях AIDA Deep Dominica українка пірнула під воду на 84 м у дисципліні "постійна вага без ластів" (CNF).

"Останнім часом Катерина б’є так багато рекордів, що у нас офіційно закінчилися фони океану для нашої графіки — тепер це полум’я! Ця нестримна спортсменка виводить фридайвінг на новий рівень.

Вітаємо Садурську з черговим історичним моментом у фридайвінгу!" – йдеться у повідомленні.

Це вже 7-й світовий рекорд Катерини. За 2024 рік їй вдалося покращити досягнення на 9 метрів. Зазначимо, раніше Садурська професійно займалася синхронним плаванням, а підводний спорт був лише її хобі. Все змінилося у 2022 році, коли Катерина вирішила спробувати себе у профі-фридайвінгу.

Нагадаємо, комісія Міністерства молоді та спорту України позбавила Федерацію підводного спорту України (ФПСУ) статусу національної через фото. Це сталося після того, як спортивна влада пригрозила федераціям, які відправлять українські делегації на міжнародні турніри за участю росіян та білорусів.