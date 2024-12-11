Колишня лижниця підтримує Путіна, за що отримує держнагороди

Триразова олімпійська чемпіонка, президент Федерації лижних гонок Росії (ФЛГР) Олена Вяльбе отримала від президента РФ Володимира Путіна орден "За заслуги перед Батьківщиною" ІІ ступеня. Нещодавно росіянка заявила, що на центр Лондона слід скинути серйозну бомбу.

Про це розповів міністр спорту Росії Михайло Дегтярьов на своєму telegram-каналі. Цікаво, що Олена для цього заходу одягла взуття люксового британського бренду JW Anderson.

У Мінспорті разом із заступником голови уряду Дмитром Чернишенком провели засідання виконкому Олімпійського комітету Росії (ОКР).

Подякували членам виконкому за роботу та вручили їм відомчі нагороди за особливі особисті заслуги та досягнення у сфері фізичної культури та спорту.

Відповідно до указу президента Росії Володимира Володимировича Путіна, Дмитро Миколайович вручив орден "За заслуги перед Батьківщиною" II ступеня президенту Федерації лижних гонок, триразовій олімпійській чемпіонці, заслуженому майстру спорту Росії Олені Вяльбе", — написав Дегтярьов.

Зазначимо, Вяльбе вибачилася за "бомбардування Лондона", але зробила лише гірше. Нагадаємо, Дегтярьов є ставлеником Путіна. Новоспечений міністр спорту незабаром під час "таємного голосування" стане головою ОКР.