Украинская легкоатлетка похвасталась идеальной фигурой в бикини (фото)

Спортсменка уже мечтает об отдыхе после Нового года

Известная украинская легкоатлетка Юлия Чумаченко поделилась в соцсетях пикантным снимком. Спортсменка, которая специализируется на прыжках в высоту, понастольгировала об отдыхе.

Соответствующий пост 30-летняя Юлия опубликовала на своей странице в Instagram. Прыгунья в высоту поделилась с подписчиками снимком в бикини.

"А можно так, потом Новый Год и сразу опять такое?" — подписала фото Чумаченко.

"Статус девушки мечты разблокирован", "Огонь", "Великолепная женщина", "Горячая", "Богиня-спортсменка", "Ты совершенство!", "Русалка" — пишут в сети.

Отметим, Чумаченко ведет популярный блог в Instagram. На нее подписано свыше 100 тысяч человек. Украинка часто публикует кадры с тренировок, а также с отдыха. Добавим, что наивысшим достижением Юлии в спорте является победа на Универсиаде-2019.

Напомним, в 2023 году Чумаченко выиграла "серебро" на турнире по прыжкам в высоту "Beskyd Bar" в городе Тршинец (Чехия). Кроме того, Юлия стала второй на международном турнире "Sokol Nehvizdy Grand Prix", проходившего в рамках Всемирного легкоатлетического тура категории silver в Чехии.