Спортсменку выгнали с ЧМ из-за футболки, как у Зеленского (фото, видео)

На чемпионате мира по функциональному спорту произошел скандал.

Организаторы турнира в Будапеште (Венгрия) дисквалифицировали литовскую спортсменку Корнелию Дудайте, которая пришла на соревнования в футболке "make russia small again" ("сделаем Россию снова маленькой"). Именно в такой футболке недавно появился на публике президент Украины Владимир Зеленский.

Таким образом Дудайте протестовала против того, что организаторы позволяют россиянам и белорусам свободно демонстрировать национальную символику, несмотря на "нейтральный" статус. Об этом сообщает Delfi.

Российский спортсмен Карим Янчинов пожаловался организаторам на футболку спортсменки. В итоге девушку дисквалифицировали, после чего вся сборная Литвы отказалась участвовать в соревнованиях.

Корнелия Дудайте

"Такая халатность организаторов, игнорирующих политику "нейтрального флага", абсолютно несовместима с нашими ценностями, поэтому Федерация функционального фитнеса Литвы рекомендовала членам национальной сборной отказаться от участия в соревнованиях", — заявили в Федерации.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян и белорусов на международные соревнования под нейтральным флагом и с рядом ограничений. Подобное решение было принято и по Олимпиаде-2024.