Спортсменку выгнали с ЧМ из-за футболки, как у Зеленского (фото, видео)
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На чемпионате мира по функциональному спорту произошел скандал.
Организаторы турнира в Будапеште (Венгрия) дисквалифицировали литовскую спортсменку Корнелию Дудайте, которая пришла на соревнования в футболке "make russia small again" ("сделаем Россию снова маленькой"). Именно в такой футболке недавно появился на публике президент Украины Владимир Зеленский.
Таким образом Дудайте протестовала против того, что организаторы позволяют россиянам и белорусам свободно демонстрировать национальную символику, несмотря на "нейтральный" статус. Об этом сообщает Delfi.
Российский спортсмен Карим Янчинов пожаловался организаторам на футболку спортсменки. В итоге девушку дисквалифицировали, после чего вся сборная Литвы отказалась участвовать в соревнованиях.
"Такая халатность организаторов, игнорирующих политику "нейтрального флага", абсолютно несовместима с нашими ценностями, поэтому Федерация функционального фитнеса Литвы рекомендовала членам национальной сборной отказаться от участия в соревнованиях", — заявили в Федерации.
Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян и белорусов на международные соревнования под нейтральным флагом и с рядом ограничений. Подобное решение было принято и по Олимпиаде-2024.