Олимпийская призерка Анжелика Терлюга стала мамой: звезды и простые украинцы засыпают поздравлениями

Пара уже получила десятки поздравлений от украинцев

Украинская каратистка и Олимпийская призерка Анжелика Терлюга впервые стала мамой. Украинцы принялись взахлеб поздравлять спортсменку.

О своем счастье Терлюга сообщила в соцсетях. Она опубликовала милое фото крошечной ножки своей новорожденной девочки с подписью, в которой она рассказала о том, как её назвали.

"Самое большое счастье – это держать в руках целый мир. 21.12.2024. Зарецкая Николь Владимировна", — написала она.

Пара уже получила десятки поздравлений от украинцев. Теплые слова оставили и известные коллеги спортсменки. Среди них: легкоатлетка Марина Бех-Романчук, фехтовальщица Ольга Харлан, дзюдоистка Дарья Белодед и многие другие.

Напомним, ранее мы писали о том, что полузащитник "Динамо" и сборной Украины Александр Пихаленок во второй раз стал отцом. Супруга футболиста Ольга Пихаленок родила сына. Пара также воспитывает сына Максима, который появился на свет в 2021 году. Пихаленок играл за национальную команду в сентябре, на счету хавбека 10 матчей за сборную Украины.