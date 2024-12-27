Український футболіст, який пограв у УПЛ, помер у 40 років

Не стало відомого українського футболіста

Пішов із життя колишній футболіст низки українських клубів Руслан Соляник. Нещодавно не стало легендарного гравця та тренера донецького "Шахтаря" Олексія Дрозденка.

Про смерть Соляника повідомляє канал уболівальників "Ворскли" у Telegram. Футболісту, який грав на позиції опорного півзахисника, було лише 40 років.

Причиною смерті Руслана стала хвороба. Інші подробиці смерті футболіста не називаються.

"У віці 40 років помер Руслан Соляник, ексфутболіст Ворскли, СК Полтава та інших українських клубів. Світла пам’ять!" — йдеться у повідомленні.

Крім "Ворскли", у кар’єрі Соляника також були "Іллічівець", "Чорноморець", СК "Полтава", "Таврія", "Інгулець", "Миколаїв", "Титан", "Кремень", "Металург Д 2", "Олександрія" та "Мир" (Горностаївка). Він також встиг пограти за казахстанський "Жетису Талдикорган" та російський "Локомотив 2". На рахунку гравця 153 матчі у клубному футболі. За свою кар’єру він забив 2 голи й віддав 4 результативні передачі.

Нагадаємо, у 2024 році помер Михайло Фоменко, колишній футболіст "Динамо" та екстренер збірної України з футболу. У липні 2023 року він повідомляв, що лікується від онкології.