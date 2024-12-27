Украинский футболист, поигравший в УПЛ, умер в 40 лет

Не стало известного украинского футболиста

Ушел из жизни бывший футболист ряда украинских клубов Руслан Соляник. Недавно не стало легендарного игрока и тренера донецкого "Шахтера" Алексея Дрозденко.

О смерти Соляника сообщает канал болельщиков "Ворсклы" в Telegram. Футболисту, который играл на позиции опорного полузащитника, было всего 40 лет.

Причиной смерти Руслана стала болезнь. Другие подробности смерти футболиста не называются.

"В возрасте 40 лет скончался Руслан Соляник, экс-футболист Ворсклы, СК Полтава и других украинских клубов. Светлая память!" — гласит сообщение.

Кроме "Ворсклы", в карьере Соляника также были "Ильичевец", "Черноморец", СК "Полтава", "Таврия", "Ингулец", "Николаев", "Титан", "Кремень", "Металлург Д 2", "Александрия" и "Мир" (Горностаевка). Он также успел поиграть за казахстанский "Жетысу Талдыкорган" и российский "Локомотив 2". На счету игрока 153 матча в клубном футболе. За свою карьеру он забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.

Напомним, в 2024 году умер Михаил Фоменко, бывший футболист "Динамо" и экс-тренер сборной Украины по футболу. В июле 2023 года он сообщал, что лечится от онкологии.