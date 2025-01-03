Лукашенко давно мечтал об Олимпиаде: в Беларуси прошел чемпионат по метанию валенка (фото)

Весь белорусский спорт находится под международными санкциями из-за действий Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко до полномасштабной войны в Украине хотел провести Олимпиаду в стране, а теперь довольствуется лишь кринжовым "импортозамещением". В Могилеве прошел первый чемпионат по метанию валенка.

Об этом сообщает belta. В турнире приняли участие несколько десятков человек — детей и взрослых.

Чемпионат проводился в трех возрастных категориях: мальчики и девочки до 10 лет, юноши и девушки от 11 до 17 лет, мужчины и женщины старше 18 лет. Победителям достались памятные дипломы, медали и кубки – все как в большом спорте.

Отметим, Лукашенко мечтал провести Олимпийские игры в Беларуси и даже хотел подать совместную заявку с Украиной либо Россией.

"Конечно, нам трудно соревноваться с гигантами, но, допустим, с украинцами или россиянами мы можем Олимпиаду провести. Объекты под Олимпийские игры у нас готовы. Сейчас национальный футбольный стадион построим и для водных видов спорта, останется футбол. В России вся инфраструктура создана под футбол. Можем запросто с ними принять Олимпиаду. И здесь (в Беларуси — ред.) в основном летнюю провести с помощью россиян или украинцев. У них есть объекты, которых нам не хватает", — заявлял Лукашенко в 2019 году.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян и белорусов на международные соревнования под нейтральным флагом и с рядом ограничений. Подобное решение было принято и по Олимпиаде-2024. Ожидается, что РФ и Беларусь будет представлена на зимних Играх-2026. Недавно Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил фигуристам из этих стран участвовать в отборе на Олимпиаду.