Колишній спортсмен звинувачує Америку у всіх бідах РФ

Колишній футболіст збірної СРСР Анатолій Байдачний вважає США ворогами Росії. Він зазначив, що саме Америка забороняє російським спортсменам виступати на Олімпійських іграх, хоча ті й були допущені на Ігри-2024 у нейтральному статусі.

Відповідний коментар 72-річного Байдачного наводить legalbet.ru. Анатолій закликає розірвати будь-які стосунки із США.

"Не треба нам жодної дипломатії з Америкою. Це наші вороги! У спортивному плані, в будь-якому.

Вони нам забороняють грати в Олімпіадах. Про що тут казати?

Моторошне покоління якесь, яке чекає, що ті, з ким воюємо, дозволять нам грати. Гидко дивитися на це!" — заявив Байдачний.

У мережі лише посміялися зі слів Байдачного. Користувачі зазначають, що ексфутболіст хоче воювати, але руками молодих.

Раніше Байдачний закликав зруйнувати всю Європу. Це нібито зробить Росію гегемоном у світовому спорті, а російських спортсменів повернуть на міжнародні змагання з гімном та прапором.

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення.