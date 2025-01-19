"Это наши враги": советский футболист заявил, что Россия воюет с Америкой

Бывший спортсмен винит Америку во всех бедах РФ

Бывший футболист сборной СССР Анатолий Байдачный считает США врагами России. Он отметил, что именно Америка запрещает российским спортсменам выступать на Олимпийских играх, хотя те и были допущены на Игры-2024 в нейтральном статусе.

Соответсвующий комментарий 72-летнего Байдачного приводит legalbet.ru. Анатолий призывает разорвать любые отношения с США.

"Не надо нам никакой дипломатии с Америкой. Это наши враги! В спортивном плане, в любом.

Они нам запрещают в Олимпиадах играть. О чем тут говорить?

Жуткое поколение какое-то, которое ждет, что те, с кем воюем, разрешат нам играть. Противно смотреть на это!" – заявил Байдачный.

В сети лишь посмеялись над словами Байдачного. Пользователи отмечают, что пожилой футболист хочет воевать, но руками молодых.

Ранее Байдачный призвал разрушить всю Европу. Это якобы сделает Россию гегемоном в мировом спорте, а российских спортсменов вернут на международные соревнования с гимном и флагом.

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления.