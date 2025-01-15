"Дивимося футбол без Москви": український коментатор обмовився у прямому етері (відео)

Диктор спритно виправив ситуацію

У середу, 15 січня, донецький "Шахтар" провів товариський матч проти болгарського "Лудогірця" (4:0). Донеччани цього ж дня зіграли з іншою болгарською командою — ЦСКА (Софія) — 1:0.

Коментатор гри Вадим Шевякін у першому таймі припустився неприємної помилки. Про це повідомляє Tribuna.com. На 33-й хвилині зустрічі Шевякін переплутав ЦСКА Софія та ЦСКА Москва.

"На прикладі ЦСКА Москва ми побачили… ЦСКА, перепрошую, Софія. Це я обмовився, так обмовився", — сказав Шевякін.

Трансляція поєдинку йшла на YouTube-каналі "Шахтаря", а тому користувачі відразу накинулися на диктора в чаті. Дехто навіть назвав ситуацію ганьбою.

За кілька хвилин Шевякін виправив ситуацію у прямому етері.

"Бачу, ЦСКА Москва вже розхапали. Всім вітання, друзі. Дивимося далі футбол без Москви", — додав коментатор

Нагадаємо, за підсумками шести турів Ліги чемпіонів "Шахтар" набрав 4 очки. У першому турі донеччани не зуміли перемогти "Болонью" (0:0), а в другому без шансів поступилися "Аталанті" (0:3). Потім Гірники програли "Арсеналу" (0:1), після чого перемогли "Янг Бойз" (2:1). У 5-му турі донеччани програли ПСВ (2:3), після чого не зуміли дати бій "Баварії" (1:5).