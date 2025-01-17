Дружина Луніна поставила всіх гейтерів "Реала" на місце (фото)

Дружина футболіста заступилася за нього у соцмережах

"Реал" насилу пробився до чвертьфіналу Кубка Іспанії сезону 2024/25, обігравши в додатковий час "Сельту" (5:2). У цьому поєдинку весь матч за Вершкових відіграв український воротар Андрій Лунін.

В одному з епізодів зустрічі Лунін, граючи на виході, вибив м’яча з-під ніг форварда. Дехто вважає, що кіпер збірної України фолив, і рефері мав призначити пенальті у ворота "Реала". Дружина гравця Анастасія у сторіс на своїй сторінці у Instagram прокоментувала спірний момент.

"З усіх камер і повторів, якщо ви трохи уважні, ви можете побачити, як Андрій торкається м'яча, а також м'яч трохи змінює свою траєкторію. Чому? Тому що він торкається його пальцями. На "Бернабеу" немає вітру", — написала Анастасія.

Паблік Madrid Xtra опублікував сторіс Анастасії у соцмережі Х. Вболівальники "Реала" вважають, що дружина Луніна своєю заявою принизила всіх хейтерів Королівського клубу.

"Королева", "Краща футбольна дружина. Завжди підтримує чоловіка", "Вона принизила всіх гейтерів Реала", "Лунін — ти щасливчик", — пишуть у мережі.

Нагадаємо, напередодні "Реал" програв "Барселоні" (2:5) у фіналі Суперкубка Іспанії. Лунін у цьому поєдинку залишився на заміні.