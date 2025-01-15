В Україні продають унікальний футбольний м’яч за ціною 3-кімнатної квартири у Києві (фото)

Продавець заявляє, що м’яч має історію

У Києві продають футбольний м’яч 1977 року з підписами легенд Біло-Синіх того часу. Продавець оцінив унікальний спортивний інвентар у 60 000 доларів (2 470 000 грн).

Відповідний лот можна знайти на сайті violity. На м’ячі можна побачити підпис легенди футболу Валерія Лобановського та інших зірок киян.

Продавець зазначає, що з часом деякі підписи стали витиратися, але догляд за ними акуратний і постійний. За його словами, цей м'яч має свою історію і він знає його ціну, а тому торг не доречний.

Також на сайті продається й інший м’яч – 1975 року. Цей лот продавець оцінює у 5000 доларів (близько 210 тисяч грн). На ньому зображено букву Д та портрети з підписами гравців "Динамо".

Зазначимо, за 60 тисяч доларів у Києві можна купити 3-кімнатну квартиру. Наприклад, на сайті olx за 2440646 грн продається 3-кімнатна квартира площею 56 кв. м. поблизу метро Чернігівська.

Раніше повідомлялося, що 6 січня у Києві вшанували пам’ять легендарного футболіста та тренера Валерія Лобановського. Цього дня традиційно відбулося покладання квітів на могилі Валерія Васильовича на Байковому цвинтарі.