Шакіра продовжує заробляти на зраді Піке (відео)

Співачка в пісні розповіла, що пішла на великі жертви заради коханого

Відома колумбійська співачка Шакіра та ексфутболіст "Барселони" та збірної Іспанії Жерар Піке давно розлучилися через зраду іспанця, але виконавиця продовжує підколювати колишнього. На цей раз виконавиця переробила текст своєї пісні під час виступу у Бразилії.

Про це повідомляє Tribuna.com. На недавньому концерті Шакіра видала кілька фраз на адресу Піке та його нової дівчини, Клари Чіа.

Колумбійка під час виконання пісні "Don’t Bother" заспівала: "Вона працює на тебе безкоштовно, не змушуй її втрачати розум. Вона більше, ніж ти заслуговуєш, але все одно не краще за мене".

В іншій частині пісні вона додала: "Я відмовилася від усього, що мала, і переїхала до соціалістичної країни, щоб бути з тобою. Я підпилила нігті, щоб вони не завдавали тобі болю. Я схудла, вивчила футбол, щоб ти залишився, але ти не залишився і не залишишся".

Раніше Шакіра випустила пісню про зраду Піке.

"Я стою двох 22-річних. Ти проміняв Феррарі на Твінго. Ти проміняв Ролекс на Касіо. Занадто багато тренажерних залів, краще попрацюйте трохи над своїм мозком", — зокрема співала Шакіра.

Додамо, що Шакіра виховує двох синів від Піке — Мілана та Сашу.

Нагадаємо, Піке у 2022 році завершив кар’єру футболіста. Жерар зі сльозами на очах попрощався з "Барселоною".