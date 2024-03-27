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Перед 40-тисячним натовпом: Шакіра у незвичайному аутфіті запалила на Таймс-сквер (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Шакіра виступила у Нью-Йорку 26 березня Новина оновлена 27 березня 2024, 16:27
Шакіра виступила у Нью-Йорку 26 березня. Фото Getty Images

47-річна колумбійка продовжує свою кар’єру після розлучення з футболістом Жераром Піке

Колумбійська співачка Шакіра, після скандального розлучення з футболістом збірної Іспанії Жераром Піке, продовжує радувати своїх шанувальників по всьому світу. Лише днями 47-річна виконавиця випустила перший за 7 років альбом Las Mujeres Ya No Lloran ("Жінки більше не плачуть").

У вівторок артистка вирішила влаштувати нью-йоркцям та гостям "Великого яблука" безплатний концерт-сюрприз. Шакіра вийшла на сцену TSX Stage на Таймс-сквер у незвичайному чорному костюмі зі срібними вставками на топі та штанах.

Як повідомляє nypost, знаменита колумбійка виступила перед 40-тисячним натовпом і вразила шанувальників такими хітами, як TQM, Como on y on, Te Felicito та Puntería. Улюблена пісня фанатів Шакіри Hips Don’t Lie гриміла багатолюдною вулицею Мангеттену.

шакіра
Фото: Getty Images

Виступ Шакіри відбувся лише через день після її появи на "Вечірньому шоу з Джиммі Фелоном". На цій зустрічі 47-річна знаменитість з’явилася у сексуальній чорній мінісукні.

шакіра співає
Фото: Getty Images
шакіра на сцені
Фото: Getty Images
білборд шакіри
Фото: Getty Images

Раніше артистка відвідала Тиждень латинської музики, який відбувся у Майамі. На захід Шакіра прийшла у спокусливій чорній мінісукні.

Теги:
#Нью Йорк #Шакіра #Концерти #Таймс Сквер