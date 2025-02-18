Шакира продолжает зарабатывать на измене Пике (видео)

Певица в песне рассказала, что пошла на большие жертвы ради любимого

Известная колумбийская певица Шакира и экс-футболист "Барселоны" и сборной Испании Жерар Пике давно расстались из-за измены испанца, но исполнительница продолжает подкалывать бывшего. На это раз исполнительница переделала текст своей песни во время выступления в Бразилии.

Об этом сообщает Tribuna.com. На недавнем концерте Шакира выдала несколько фраз в адрес Пике и его новой девушки, Клары Чиа.

Колумбийка по время исполнения песни "Don't Bother" спела: "Она работает на тебя бесплатно, не заставляй ее терять рассудок. Она больше, чем ты заслуживаешь, но все равно не лучше меня".

В другой части песни она добавила: "Я отказалась от всего, что имела, и переехала в социалистическую страну, чтобы быть с тобой. Я подпилила ногти, чтобы они не причиняли тебе боль. Я похудела, выучила футбол, чтобы ты остался, но ты не остался и не останешься".

Ранее Шакира выпустила песню про измену Пике.

"Я стою двух 22-летних. Ты променял Феррари на Твинго. Ты променял Ролекс на Касио. Слишком много тренажерных залов, лучше поработайте немного над своим мозгом",: — в частности пела Шакира.

Добавим, что Шакира воспитывает двух сыновей от Пике — Милана и Сашу.

Напомним, Пике в 2022 году завершил карьеру футболиста. Жерар со слезами на глазах попрощался с "Барселоной".