Сербський клуб наздогнала карма за російський шабаш у центрі Європи (відео)

Серби зробили чудову картинку для російської пропаганди

Баскетбольний клуб "Црвена Звєзда" у Белграді (Сербія) влаштував російський шабаш на трибунах під час домашнього матчу Євроліги проти литовського "Жальгіріса". До речі, литовці активно підтримують Україну на своїх домашніх іграх проти сербів.

Здавалося, що гра проходить не в Сербії, а у РФ. Про це повідомляє "Телеграф".

Любителі "руського миру" принесли на арену російські прапори та розгорнули банери проти НАТО і Європейського союзу. Крім того, сербські вболівальники зробили перформанс, зобразивши на трибунах величезний російський триколор. Неймовірно, але цим не обмежилося — на арені пролунали російські пісні: "Катюша", "Россия", "Знаешь ли ты".

Підтримка РФ, а не рідного клубу зіграла з сербами злий жарт. У підсумку "Црвена Звєзда" програла принциповий матч із рахунком 80:86.

Нагадаємо, у 2024 році вболівальники "Црвени Звєзди" на матчі Євроліги проти "Партизана" (88:72) вивісили банер на підтримку російського Бєлгорода. Раніше баскетболісти "Црвени Звєзди" відмовилися підтримати Україну у матчі Євроліги.